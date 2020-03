Tischtennis : Heimspiel der TTG Langenfeld wird verschoben

Langenfeld In der Tischtennis-Verbandsliga verliert die TTG Langenfeld beim Tabellenzweiten TTC SW Velbert 4:9 – damit verfügt sie über eine ausgeglichene Bilanz, aber nur noch über ein kleines Polster zum Relegationsplatz. Das Heimspiel am Samstag gegen Hagen wird verschoben, weil ein Jugendspieler der Gäste um die Deutsche Meisterschaft spielt.

Stefan Boll hatte sich keine Illusion gemacht. Vor dem Spiel beim Zweiten TTC SW Velbert schätzte der Teamsprecher des Tischtennis-Verbandsligisten TTG Langenfeld die Chancen auf einen Punktgewinn als ausgesprochen gering ein. Obwohl die Langenfelder mit ihrer stärksten Aufstellung antraten, behielt er Recht – 4:9. „Velbert ist in Bestbesetzung aufgelaufen, und der Sieg geht insgesamt voll in Ordnung. Der TTC hat zu recht die große Möglichkeit, in die NRW-Liga aufzusteigen“, sagte Boll.