Tischtennis : TTG Langenfeld trotzt Borussia III ein Remis ab

Langenfeld Tischtennis-Verbandsligist TTG Langenfeld hat sich für seinen Aufwand belohnt und beim unter enormen Personalsorgen leidenden Tabellenzweiten Borussia Düsseldorf III beim 8:8 einen Punkt geholt.

Weil die Langenfelder in den vergangenen Wochen vor allem in den Doppeln erhebliche Schwierigkeiten hatten, stellten sie um. Doch auch das führte nicht zum erhofften Erfolg, denn lediglich Nils Rautenberg und Pascal Kampa konnten ihr Doppel für sich entscheiden. Boll/Thomas Tatarewicz und David Kümpel/Thomas Otto verloren jeweils in fünf Sätzen. „Leider hat es nicht besser geklappt als sonst“, stellte Boll fest. „Die beiden Niederlagen haben uns letztlich den Sieg gekostet.“