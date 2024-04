Transfer in der Landesliga 1. FC Monheim holt Demir aus Wermelskirchen

Der 25-jährige Offensivspieler, der im vorderen Bereich flexibel einsetzbar ist, war in den vergangenen Jahren und bis zum Winter beim SV Wermelskirchen aktiv, für den er in jeder Spielzeit ein wichtiger Faktor war. Alleine in der aktuellen Saison hat er in 18 Einsätzen 13 Treffer erzielt und acht weitere aufgelegt.