Frauenhandball, Verbandsliga Ratinger Handballerinnen wollen Taten folgen lassen

In der Tabelle steht der Dritte Ratingen (10:4 Punkte) nur knapp hinter dem Spitzenreiter SV Wipperfürth (14:2) und dem Zweiten HSV Wegberg (14:2), die ein Spiel mehr absolvierten. „Zwar ist der Aufstieg möglich, aber wir müssen unsere Hoffnungen mit Taten untermauern“, sagt Höfig. Deshalb ist der TVR im nächsten Spitzenspiel am Sonntag (15.35 Uhr) in Wegberg gleich erneut gefordert. Der bisher einzige Auswärtssieg bei Mettmann-Sport (28:26) soll nicht der letzte bleiben.