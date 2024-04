Fußball-Bezirksliga HSV drückt Richrath die Daumen

SF Baumberg II – Dabringhauser TV. Auch einen Tag nach der 2:3-Niederlage beim HSV trauert SFB-Trainer Daniel Errens der Siegchance nach. „Da wäre was drin gewesen, wenn wir unsere Leitung abgeliefert hätten“, sagt er. An der Verstärkung aus der Oberliga habe der fehlende Biss nicht gelegen, die Spieler seien motiviert, der Kontrast zwischen Meister- und Abstiegskampf jedoch nicht zu unterschätzen. „Das ist keine einfache Situation“, erläutert Errens. Viel Zeit zum Nachdenken bleibt dem Vorletzten der Bezirksliga nicht. Am Dienstag (19.30 Uhr, Mega-Stadion) ist mit Dabringhausen ein unangenehmer Gegner zu Gast. „Wir müssen sofort wieder funktionieren“, so Errens. Simon und Marius Geertschuis sind krank, Simon Scheer ist rotgesperrt, Moses Ndufala im Krankenhaus (Blinddarm-OP).