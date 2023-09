Fußball, Bezirksliga Spitzenreiter HSV erdet seine Spieler

SV Rot-Weiß Wülfrath – TusPo Richrath. Der Aufsteiger von Trainer Lukas Beruda eröffnet am Freitag (19.30 Uhr, Erbacher Berg) den vierten Spieltag. Dabei befinden sich die beiden Liga-Neulinge in unterschiedlichen Welten. Während TuSpo weiter Fuß fassen muss, peilen die Gastgeber die Landesliga an. Nach neun Punkten aus drei Spielen sind sie auf dem besten Weg dorthin. Gegen das Ensemble, zu dem Ex-Oberliga- und Regionalliga-Spieler gehören, sehen sich die Richrather als Außenseiter. Der erste Sieg am vergangenen Spieltag hat der Mannschaft jedoch enormes Selbstvertrauen gegeben. „Es war ein dreckiger Sieg“, sagt Beruda über das 3:1 gegen Germania Wuppertal, „wir mussten uns ein Stück weit in die Saison zurückkämpfen.“ Jetzt aber griffen endlich Automatismen, der „tonnenschwere Rucksack“ ist abgelegt. Max Siemon, Niklas Kreft, Marco Uebber (beruflich), Dustin Beyen (Muskel), Jens Witt und Kevin Kluthe (Knie) fehlen.