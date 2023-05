Fußball, Kreisliga A Witt entscheidet das Spitzenspiel spät für den Meister

SSVg 06 Haan – SSV Berghausen II 1:7 (1:2). Einen ganz wichtigen Schritt in Richtung Klassenerhalt machten die Berghausener im Kellerduell beim direkten Konkurrenten dank einer überragenden Angriffsleistung und übergaben an Haan gleichzeitig die rote Laterne. Tobias Humbert erzielte schon nach sechs Minuten den Führungstreffer. Nach etwas mehr als einer Viertelstunde unterlief David Mohr ein Eigentor zum 1:1. Cedric Klein (34.) brachte die Gäste aber erneut in Front. Im zweiten Abschnitt lief es für das SSV-Team: Justin Helbig (48./75.), Raphael Schruff (62.), Sascha Konstanty (74.) und Rayan Bouyagoub Berkani (88.) trugen sich in die Torschützenliste ein.