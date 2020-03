Handball : Topspiel mit beschränkter Bedeutung

Leverkusen/Langenfeld Der TuS 82 Opladen empfängt Samstag die SG Langenfeld in der Handball-Regionalliga, das Duell zwischen dem Spitzenreiter und dem Verfolger könnte die Aufstiegsfrage wieder spannend machen – doch die SGL will gar nicht hoch.

Am Samstag (19.15 Uhr) empfängt der TuS Opladen als Spitzenreiter der Handball-Regionalliga den ersten Verfolger SG Langenfeld. Nach Minuspunkten trennen die beiden Kontrahenten fünf Zähler, sollten die in diesem Jahr ausschließlich siegreichen Langenfelder am Samstag gewinnen, wären sie bis auf drei an den Tabellenführer herangerückt – unabhängig vom Ausgang ihres weiterhin noch nicht terminierten Nachholspiels gegen den HC Weiden. Auf der Zielgeraden könnte so noch einmal Spannung im Aufstiegsrennen entstehen. Könnte.

Denn die SGL geht mit Gelassenheit in das anstehende Topspiel. Noch vor drei Monaten war nicht ansatzweise zu erahnen, dass aus der verkorksten Hinrunde eine Rückserie mit Sieg-Garantie werden würde. Doch das Team von Trainer Markus Becker ließ sich von den Pokalerfolgen beflügeln und will möglichst in Topform in die Finalrunde des DHB-Amateurpokals in drei Wochen in Hamburg gehen – sofern sie überhaupt stattfindet. Denn das nationale Finalturnier der Profis, in dessen Rahmen auch die Amateure den Pokalsieger ausspielen, wurde am gestrigen Donnerstag verlegt und soll frühestens am Saisonende der Bundesliga nachgeholt werden. Was das für das Turnier der Amateure bedeutet, ist noch nicht klar.