Wassersport Eikermann greift nach dem Titel

Obwohl Jaden Eikermann erst 19 Jahre jung ist, konnte sich der Turmspringer schon viele Medaillen und Trophäen in seinen Schrank stellen. Zuletzt reichte es mit seinem langjährigen Partner Timo Barthel immerhin zu einem dritten Platz beim hochkarätig besetzten Super-Finale des Weltcups in Xi’An (China). Nachdem Eikermann einige Wochen zur Regeneration hatte, griff er jetzt wieder mit seinem Partner bei den Deutschen Sommermeisterschaften in Berlin an – und sie erreichten mit einer starken Bilanz von 435 Punkten aus sechs Sprüngen den Titel. „Das ist ein neuer Rekord für uns. Wir waren noch nie so stark, wenn wir zwei Pflicht- und zwei Kür-Sprünge machen mussten“, stellte der Monheimer fest.