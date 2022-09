Tischtennis, Verbandsliga : TTG Langenfeld fiebert dem Saisonstart entgegen

Langenfeld Die TTG Langenfeld hat auch in den Sommerferien trainiert und startet mit einer leicht veränderten Aufstellung gegen den TTC BW Grevenbroich II in die neue Saison der Verbandsliga.

Die Enttäuschung hält sich in Grenzen. Dass die Verbandsliga-Tischtennisspieler der TTG Langenfeld den Aufstieg in die NRW-Liga vergangene Saison erst in der Relegation verpassten, nehmen die Verantwortlichen sachlich zur Kenntnis. „Wir verspüren weder Trauer noch Wehmut“, sagt TTG-Sprecher Stefan Boll. „Die Verbandsliga ist ebenfalls eine gute Spielklasse, in der wir uns schon im vergangenen Jahr sehr wohlgefühlt haben. Zudem ist unsere vierte Staffel inzwischen noch besser besetzt.“