Knappe Niederlage gegen Lüdenscheid : TTG Langenfeld verliert dramatisches Duell mit 7:9

Langenfeld Es war ein bis zuletzt spannendes Duell, das sich über mehr als vier Stunden erstreckte. Der Tischtennis-Verbandsligist TTG Langenfeld warf alles in die Waagschale, um mit der TTSG Lüdenscheid eine direkte Konkurrentin im Kampf um den Klassenerhalt zu schlagen.

Nachdem Otto in seinem Einzel unterlegen war, konnten die Gastgeber auch das Abschluss-Doppel gegen Rautenberg/Kampa entscheiden und sicherten sich dadurch das 9:7. Der Sechste Lüdenscheid (10:8 Punkte) liegt jetzt knapp vor dem Neunten Langenfeld (8:12), für den in dieser Saison nur der Liga-Verbleib zählt. Am letzten Spieltag der Rückrunde will die TTG am Samstag (18.30 Uhr, Alfred-Kranz-Halle) durch einen Erfolg über den Siebten TG Neuss II (8:10 Punkte) ihre Bilanz noch ausgeglichener gestalten.