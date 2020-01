Tischtennis : TTG Langenfeld will sich in der Rückrunde verbessern

TTG Langenfeld will sich in der Rückrunde verbessern

Langenfeld Die TTG Langenfeld hat in der Winterpause durchtrainiert, um die Chancen auf den Klassenerhalt zu erhöhen. Denn als Tabellensiebter ist sie noch lange nicht gerettet. Am Samstag startet die Rückrunde, und Teamsprecher Stefan Boll rechnet sich gegen die MTG Horst gleich etwas aus.

Der Ehrgeiz ist weiterhin groß. Trotz des weihnachtlichen Stresses haben sich die Tischtennis-Verbandsligaspieler der TTG Langenfeld keine Winterpause gegönnt, sondern in der Alfred-Kranz-Halle an ihrer Form gearbeitet. „Wir sind insgesamt sehr gut auf die Rückrunde vorbereitet, denn wir konnten in den vergangenen sechs Wochen die letzten Prozentpunkte herauskitzeln“, sagt der erfahrene Teamsprecher Stefan Boll. Obwohl er beruflich stark eingeschränkt ist, tritt er bei seiner Leidenschaft nach wie vor nicht kürzer.