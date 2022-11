Tischtennis, Verbandsliga : TTG Langenfeld betreibt in Köln Wiedergutmachung

TTG Langenfeld betreibt in Köln Wiedergutmachung

TTG-Sprecher Stefan Boll hielt sich in Köln schadlos und gewann all seine Matches. Foto: Matzerath, Ralph (rm-)

Langenfeld Nach ihrem 9:5-Sieg bei der DJK Köln ist die TTG Langenfeld wieder im Aufstiegsrennen: Mit 11:5 Punkten sind die Langenfelder als Zweiter der erste Verfolger des Spitzenreiters TuS Porselen in der Tischtennis-Verbandsliga.

Es war ein bitteres Ende der langen Siegesserie. Nachdem der Tischtennis-Verbandsligist TTG Langenfeld drei Erfolge hintereinander gefeiert hatte, musste er sich zuletzt mit einem geschwächten Aufgebot gegen den SuS Borussia Brand mit 5:9 geschlagen geben. Nach einer klaren Leistungssteigerung betrieb die TTG nun bei der DJK Köln Wiedergutmachung und gewann mit 9:4. „Wir haben es geschafft, zum ersten Mal in dieser Saison in Bestbesetzung anzutreten. Insgesamt haben wir verdient gewonnen“, fand TTG-Sprecher Stefan Boll.

Zunächst feierten die Langenfelder Thorsten Birg/Jason Lindenhofen und Boll/Bernd Forelle zwei klare Erfolge in ihren Doppeln, bevor sich Nils Rautenberg/Jan Strothmann ebenso deutlich mit 0:3 Sätzen geschlagen geben mussten. Anschließend konnten Birg, Boll, Lindenhofen und Forelle ihre Einzel für sich entscheiden – 6:1. „Zum einen hatten wir etwas das Spielglück auf unserer Seite. Zum anderen war es aber auch sehr wichtig, dass wir in den entscheidenden Szenen den nötigen Willen gezeigt haben“, sagte Boll. So gewann Forelle etwa erst im fünften Satz mit 11:9.