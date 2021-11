Tischtennis, Verbandsliga : TTG klettert an die Tabellenspitze

Christian Manzius holte drei Punkte für die TTG. Foto: Matzerath, Ralph (rm-)

Langenfeld Der Tischtennis-Verbandsligist TTG Langenfeld siegt in einem spannenden Match in Düsseldorf 9:6 und setzt sich damit zum ersten Mal seit langer Zeit wieder an die Tabellenspitze.