Tischtennis, Verbandsliga TTG Langenfeld rettet sich im Endspurt

Am Ende war es ein kleiner Krimi. Nachdem die Verbandsliga-Tischtennisspieler der TTG Langenfeld die Hinrunde auf dem vierten Platz abgeschlossen hatten, mussten sie in der zweiten Saisonhälfte um den Klassenerhalt bangen. „Für uns war es nicht absehbar, dass wir noch in eine solche Situation geraten würden. Durch die neue Lage waren wir schon etwas geknickt, zumal wir vorher viele gute Spiele gemacht hatten“, erklärt TTG-Sprecher Stefan Boll.