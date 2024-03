Handball, Regionalliga Der Überzeugungsmeister der SGL

Das Feuer in Markus Becker lodert immer. So aussichtslos die Lage am Tabellenende der Handball-Regionalliga auch erscheinen mag. Aufgeben ist für Becker und die SG Langenfeld im Saisonendspurt keine Option. „Warum nicht dran glauben, solange es noch möglich ist?“, fragt der Trainer trocken. „Natürlich ist die Hoffnung noch da, gar keine Frage.“ Der Abstieg wird erst akzeptiert, wenn er feststeht – so das Credo des SGL-Coaches.