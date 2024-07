Stürmer des 1. FC Monheim Hirsch hat wieder Spaß am Fußball

Seinen Einstand beim 1. FC Monheim (FCM) hätte sich Tom Hirsch wohl nicht besser vorstellen können. Nach seinem Wechsel im Winter vom Oberligisten SV Straelen trug der Offensivspieler mit seinen 13 Treffern und sechs Vorlagen in der Rückrunde maßgeblich zur Meisterschaft in der Fußball-Landesliga bei. „Ich fühlte mich von Beginn an sehr wohl in Monheim“, betont Hirsch. „Einige Jungs kenne ich ja ohnehin schon seit vielen Jahren, weil ich mit Merveil Tekadiomona etwa dieselbe Schulklasse besucht und auch in der Jugend der SG Unterrath gespielt habe. Mit Yousef El Boudihi und Assani Lukimya war ich beim MSV Düsseldorf.“