2:3-Niederlage gegen Hohenlind Hirsch trifft in seinem zweiten Spiel für den FCM

FCM-Trainer Dennis Ruess fand: „Das war ein lehrreicher Test gegen einen ambitionierten Gegner. Lehrreich vor allem deswegen, weil wir erkennen müssen, dass es trotz dominanten Spiels in den ersten 30 bis 35 Minuten auch schnell passieren kann, dass der Gegner mit zwei Fernschüssen zuschlagen und das Spiel einen anderen Verlauf nehmen kann.“ Die Folge daraus: „Plötzlich befassen wir uns mit vielen unwesentlichen Themen, sind zwar weiterhin motiviert, aber wild und ungeordnet und bekommen mit dem Halbzeitpfiff sogar noch das 1:3“, ärgerte sich der Coach, der in der zweiten Halbzeit ein „in Summe fahriges Spiel“ gesehen hatte, in der sein Team von „drei bis vier ordentlichen Einschussmöglichkeiten“ eben nur noch eine zum Endstand genutzt habe. Ruess‘ Fazit: „Mit dem Selbstverständnis im Auftritt der ersten halben Stunde sind wir mehr als einverstanden. Danach müssen wir im Kopf klar bleiben und das Spiel selbst wieder beruhigen.“