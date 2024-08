Klarheit beim 1. FC Monheim Lippold führt den FCM als Kapitän aufs Feld

In den vergangenen beiden Jahren führten den 1. FC Monheim (FCM) verschiedene Kapitäne an. Nachdem Tim Kosmala die Mannschaft in der Abstiegssaison 2022/2023 in der Fußball-Oberliga aufs Feld geführt hatte, übernahm Philip Lehnert in der Landesliga die Kapitänsbinde. Weil sich Lehnert einen Kreuzbandriss zuzog, vertrat ihn Kosmala dann souverän in der Rückrunde. Während Lehnert weiterhin ausfällt und Kosmala nun beim Landesligisten VfL Jüchen-Garzweiler unter Vertrag steht, ist Tobias Lippold der neue Kapitän. „Wir wollten und mussten die Entscheidung vor dem Saisonstart treffen“, betont FCM-Cheftrainer Dennis Ruess.