Fußball, Landesliga Niederrhein FCM rechnet mit sieben Punkten für den Aufstieg

Vier Spieltage vor dem Saisonende sind die Landesliga-Fußballer des 1. FC Monheim (FCM) dem Aufstieg in die Oberliga näher als je zuvor. Um die gute Ausgangsposition nutzen zu können, sollten sie jedoch ihr Spiel am Sonntag (15 Uhr) beim FC Remscheid für sich entscheiden. „Wir erwarten eine kernige Aufgabe“, betont FCM-Cheftrainer Dennis Ruess. „Remscheid hat eine gute Mannschaft. In dieser Englischen Woche müssen wir zuerst regenerieren und dann in Remscheid eine konzentrierte Leistung abrufen.“