Tischtennis : Tischtennis: TTG Langenfeld muss Enttäuschung noch verarbeiten

Langenfeld In den vergangenen Monaten hatte der Tischtennis-Verbandsligist TTG Langenfeld ein großes Ziel vor Augen. Nachdem die Mannschaft am Ende der Saison 2017/2018 aus der NRW-Liga abgestiegen war, wollte sie jetzt unbedingt den Wieder-Aufstieg schaffen.

Doch inzwischen ist die Enttäuschung riesig, weil es am Ende nur zum zweiten Platz reichte. Langenfeld (39:5 Zähler/plus 91 Spiele) zog hauchdünn gegen den punktgleichen Meister TTC Union Düsseldorf den Kürzeren (plus 108 Spiele).

Die TTG spielte eine fast perfekte Saison, in der sie sich kaum Ausrutscher erlaubte. Dass sie letztlich trotzdem nicht aufstieg, lag an drei Spielen. So leisteten sich die Langenfelder in der Hinrunde ein 8:8 beim TTC SW Velbert, der im unteren Tabellen-Mittelfeld zu Hause war. „Wir hätten das auf jeden Fall gewinnen müssen. Leider haben wir Federn gelassen, weil wir in den Einzeln unnötige Niederlagen hinnehmen mussten“, sagt Teamsprecher Stefan Boll. Ansonsten fuhr Langenfeld in der Hinrunde ausschließlich Erfolge ein.

In der Rückserie verlor die TTG dann deutlich mit 5:9 gegen den späteren Dritten SV DJK Holzbüttgen II. Boll wirkt immer noch traurig: „Holzbüttgen ist gegen uns mit seiner stärksten Mannschaft angetreten, aber gegen Union Düsseldorf haben sie schwächeres Personal aufgeboten. Mit einem Sieg hätten wir den Aufstieg frühzeitig klarmachen können.“

Entscheidend war allerdings, dass die TTG das direkte Duell mit der Union ebenfalls verlor – 2:9. In der Hinrunde hatte Langenfeld noch mit 9:6 gegen Düsseldorf gewonnen, aber nun trat der härteste Meisterschafts-Rivale deutlich stärker auf. Boll blickt zurück: „Die Union war hoch motiviert. In unserer Mannschaft ist dagegen niemand in seiner besten Form angetreten. Wir sind selber schuld, dass Union die Meisterschaft geholt hat.“ Unter dem Strich litt die Langenfelder Bilanz allerdings auch stark darunter, dass sich Nils Rautenberg in der Hinrunde eine schwerwiegende Schulter-Verletzung zuzog. Rautenberg kehrte zwar später zurück an die Platte, konnte jedoch nicht mehr seine optimale Leistung abrufen.