Skaterhockey, Regionalliga Schmitz will erst kleinere Schritte gehen

In Langenfeld tritt Schmitz jetzt gemeinsam mit Jopek in die großen Fußstapfen von Schütt. Weil Schmitz im Schichtdienst für einen großen Süßwarenhersteller in Solingen aktiv ist, kann er das Training nur alle zwei Wochen leiten. Dagegen steht der in der Modebranche aktive Jopek immer zur Verfügung. „Wir planen nicht kurz- oder mittelfristig, sondern langfristig. Unser übergeordnetes Ziel ist es, der Mannschaft eine neue spielerische Struktur zu geben. Natürlich wollen wir irgendwann in die 2. Liga zurückkehren, aber jetzt müssen wir erst mal kleinere Schritte gehen. Wir dürfen uns nicht den Druck machen, sofort wieder aufsteigen zu müssen“, erklärt Schmitz.