Hallenfußball Große Namen in der „Baller League“

Es könnte die Saison für Tim Kosmala werden. Mit dem 1. FC Monheim strebt der 30-Jährige, der vor wenigen Jahren noch für den SC West verteidigte, in dieser Spielzeit die direkte Rückkehr in die Fußball-Oberliga an. Und auch mit den VfR Zimbos läuft es für „Kosmo“ richtig gut. Auch wenn es am Montagabend gegen Eintracht Spandau die erste Niederlage im dritten Spiel setzte, dürfen sich Kosmala und Kollegen noch berechtigte Hoffnung auf den Einzug ins Finalturnier der „Baller League“ machen. Baller was?