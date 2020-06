Fußball: Oberliga : Tim Galleski kommt zum FC Monheim

Monheim Der Oberligist 1. FC Monheim hat sich mit einem Ex-Herthaner verstärkt. Zur neuen Spielzeit schließt sich Mittelfeldspieler und Linksfuß Tim Galleski dem Vizemeister an.

Ausgebildet bei Hertha BSC Berlin und in sämtlichen Nachwuchsmannschaften des DFB – die Visitenkarte von Tim Galleski (Foto: homü/Archiv) klingt eindrucksvoll. Nach der Station Fortuna Düsseldorf ging der Linksfuß vor zwei Jahren zur Turu und wechselt nun zum Oberliga-Vizemeister 1. FC Monheim. „Der Junge bringt einiges mit, um auch bei uns eine richtig gute Rolle spielen zu können“, sagt der Sportliche Leiter des FCM, Karim El Fahmi über den 22-Jährigen. Er ergänzt: „Tim ist pfeilschnell, taktisch gut geschult und stellt seine Gegner durch seine Technik und den starken linken Fuß häufig vor Probleme.“ Zudem sei Galleski im Außenbereich variabel einsetzbar, was Trainer Dennis Ruess freuen dürfte. „Kurzum: Qualität, Alter und Charakter – all dies sind optimale Attribute, so dass wir happy sind, dass Tim kommende Saison für uns auflaufen wird“, sagt El Fahmi.