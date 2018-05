Lokalsport: Tennis-Damen 40 gewinnen auch ohne Spitzenspielerin

Langenfeld Die ersten Tennis-Damen 40 des TC Grün-Weiß Langenfeld (GWL) mussten zwar am ersten Spieltag der Saison 2018 in der Niederrheinliga ohne die verletzte Nummer eins Daniela Stegemann auskommen, setzten sich aber beim VfL Grafenwald mit 6:3 durch. Nach der 4:2-Führung aus den Einzeln sorgten zwei gewonnene Doppel für die Entscheidung zugunsten der Langenfelderinnen.

Die ersten Herren 30 starteten in der 1. Verbandsliga (Gruppe A) trotz personeller Verstärkung aus den ersten Herren mit einem 2:7 beim TuS Baerl in die Saison. Die Neiderlage stand bereits nach dem 1:5 aus den Einzeln fest, weil lediglich Steffen Amelung an Position sechs gewann (6:1, 6:0). Die Doppel wurden nicht mehr ausgetragen und mit 2:1 für die Gastgeber gewertet.