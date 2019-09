Fußball : Team der Stunde bleibt auf dem Teppich

Monheim Oberligist FC Monheim kann den Sieg über Straelen mit einem Erfolg in Conenberg vergolden. Der Gegner ist aber gefährlich.

Spätestens seit dem vergangenen Wochenende, als die Fußballer des FC Monheim (FCM) dem zuvor verlustpunktfreien Spitzenreiter SV Straelen die erste Saisonniederlage beigebracht hatten und damit auf den zweiten Tabellenplatz kletterten, ist die Mannschaft von Trainer Dennis Ruess das Team der Stunde in der Oberliga. Abheben wollen die Monheimer deswegen aber auf keinen Fall. „Es ist nicht so wichtig, dass wir die Serie von Straelen gebrochen haben oder jetzt Zweiter sind. Verdammt gut ist, dass wir nach acht Spielen 17 Punkte auf dem Konto haben. Das ändert aber überhaupt nichts an unserer Zielsetzung, nach Möglichkeit die gute letzte Saison zu bestätigen und von Beginn an nichts mit der unteren Tabellenregion zu tun zu haben“, sagt Ruess.