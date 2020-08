Tennis : Die Zwangspause in den Medenspielen ist vorbei

Langenfeld/Monheim Die Coronavirus-Pandemie hatte selbstredend auch die Medenspiel-Saisons im Tennis beendet, doch jetzt befinden sich die Klubs wieder im Spielbetrieb. Erfolgreich lief es für TC Grün-Weiß Langenfeld und TC Blau-Weiß Monheim.

Für den Tennisclub Grün-Weiß Langenfeld ist der Re-Start in die Medenspiele nach der durch die Coronavirus-Pandemie nötigen Zwangspause gelungen: In der Mehrzahl gab es Siege. Die einzige Niederlage kassierten die Damen 40, die in der Niederrheinliga, der höchsten Spielklasse des Verbandes, allerdings ersatzgeschwächt ins Spiel beim TC Rheinstadion gingen. So konnte Birgit Lorsbach verletzt nicht antreten und musste ihr Spiel abgeben, zudem fiel Nikola Ziehe schon während des ersten Satzes ihres Matches aus. Punkten konnten bei der 2:7-Niederlage letztlich nur Julia Heuer und Elisabeth Mendl-Heinisch beide im Match-Tiebreak. Besser lief es für die Herren 30, die in der 2. Verbandsliga den vierten Sieg in Folge einfuhren. Beim 8:1 gegen den TC Xanten punkteten Dominik Hannig, Marcel Stark, Marc Kaiser, Steffen Amelung, Sebastian Hahn und Philipp Schwer. Ebenfalls in der 2. Verbandsliga gewannen die Herren 55 5:4 beim TC Heide BW Fuhlenbroich und benötigen so nur noch einen Sieg zum Aufstieg. Es punkteten Markus Stein, Dieter Roeloffs, Norbert Maibücher sowie Franz Baust/Roeloffs und Stein/Maibücher. In der Bezirksliga wollen die Herren des TC GW den Abstieg aus dem Vorjahr wieder wett machen und wahrten nun mit einem 9:0-Sieg beim SV Bayer Wuppertal III ihre Chancen auf den Wiederaufstieg. Es punkteten Alexander Schürmann, Jayson Meier, Alexander Zeller, Dominik Hannig, Alexander Jeuck und Marc Kaiser sowie Zeller/Hannig, Maier/Jeuck und Kaiser/Marius Werner. Ebenfalls in der Bezirksliga gelten die Herren 50 als Aufstiegskandidat, sie gewannen 8:1 beim TC Hilden-Ost und sind damit weiter ungeschlagener Tabellenführer. Punkte: Till Hagemann, Andreas Jansen, Klaus Lawonn, Christian Koletzki, Michele Rizzo, Peter Derwort sowie Hagemann/Lawonn und Koletzki/Derwort.