Padel-Tennis Trendsportart beim TC Grün-Weiß

Nun hat der Klub seine zwei Plätze zum Spiel für alle freigegeben. Zur Eröffnung konnte jeder umsonst den Sport testen. Mit Musik und großem Andrang wurden die Bälle hin und her gespielt. Ob Spieler mit Erfahrung oder ohne – von Anfang an konnte man schon spektakuläre Ballwechsel in einzelnen Partien beobachten, die Lust auf mehr machen. Eine Mischung aus Vereinsmitgliedern und Gästen kam vorbei, um den Tag zu genießen und zu feiern.