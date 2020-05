Tennis : TC BW Monheim hofft auf ein Ende der Beschränkungen

Monheim Der Tennisklub BW Monheim sehnt mit seinen rund 260 Mitgliedern den Zeitpunkt herbei, dass er nach der Corona-Krise seine Anlage wieder öffnen kann. Die Plätze sind in einem guten Zustand und spielbereit.

Der TC Blau-Weiß Monheim wäre bereit – noch lassen allerdings die Beschränkungen durch die Coronavirus-Pandemie keinen Trainings- oder Spielbetrieb zu. Unter Wahrung der Abstands- und Hygieneregeln haben einige der insgesamt rund 260 Mitglieder zwischen fünf und 87 Jahren ihre Freizeitaktivitäten auf die Anlage an der Marderstraße verlegt und pflegen die Plätze durch regelmäßiges Wässern und Abziehen. Sie sind daher in einem guten Zustand und spielbereit, auch alle Reparaturarbeiten an der Anlage sind erledigt. Doch noch darf niemand drauf.

Rund 120 Kinder und Jugendliche sind Mitglied im TC Blau-Weiß, der auch von dem Programm „Talentino“ des Deutschen Tennisbundes profitiert hat. Mit diesem Konzept konnte der Klub das Training effizienter gestalten und Jahr für Jahr die Zahl der Jugendmannschaften erhöhen, so dass in diesem Jahr sechs Mannschaften an den Medenspielen der Jugend teilnehmen können. „Talentino“ soll Kinder und Jugendliche zwischen vier und 14 Jahren motivieren, ihr Tennistalent zu entdecken und diesen Sport unter fachmännischer Anleitung spielend zu erlernen. Damit der Spaß nicht zu kurz kommt, lockern Turniere wie „Spaghetti Open“, „Tomaten-Doppel“ und „Pizza-Cup“ das Saison-Geschehen auf. Der Klub hofft immer noch, in den Schul-Sommerferien ein Camp durchführen zu können; es fand in den Vorjahren immer guten Anklang.