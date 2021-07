Tennis, Medenspiele : Monheimer Tennisspieler obenauf

Monheim Einige Teams des TC Blau-Weiß Monheim machen sich in der nun beginnenden Sommerpause von den Medenspielen Hoffnungen auf den Aufstieg.

Kurz nach dem duirch die Coronavirus-Pandemie verspäteten Saisonstart pausieren die Mannschaftsspiele im Tennis wegen der Schulferien größtenteils schon wieder. Einige Monheimer Teams können sich in der Zwischenzeit Hoffnungen auf einen Aufstieg machen. So gewannen die Herren 50 des TC Blau-Weiß auch das zweite Saisonspiel, und wie im ersten Spiel wurde es auch beim Haaner TC wieder knapp: Die Begegnung war mit 3:3 noch ausgeglichen, nachdem Markus Ruhnau, Darius Szewior und Karl-Heinz Glander ihre Einzel gewonnen hatten. Durch eine strategisch geschickte Aufstellung gelang es dem Team von Mannschaftsführer Robert Halfmann, alle drei Doppelpartien zu gewinnen und mit 6:3 einen Gesamtsieg zu verbuchen. In der Bezirksklasse steht Monheim nun punktgleich mit Tabellenführer Cronenberger TC oben.