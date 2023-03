Schwimmen Sieben Titel für die Langenfelder Masters

Und das zeigte sich auch in den Ergebnissen: Über die 400 Meter Freistil stellte der SV Langenfeld gleich vier neue NRW-Meister: Maike Pawlik siegte in der Altersklasse (AK) 40 Jahre in 5:58,09 Minuten, Ingolf Seibert in der AK 50 in 5:30,12, sowie in der AK 80 Manfred Bottin in 9:49,28 und Masters-Trainerin Christel Schreiber in 9:13,97 Minuten. Als Dritte der AK 40 kam die Langenfelderin Kerren Drews in 6:49,38 Minuten auf Rang drei ebenfalls noch aufs Podest.