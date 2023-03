Handball, Regionalliga und Verbandsliga Hambrocks letzter Versuch

Noch zu Beginn der Adventszeit wäre an ein Comeback nicht zu denken gewesen. Hambrock musste sich zum dritten Mal in knapp 15 Monaten am rechten Knie operieren lassen, der Meniskus war erneut in Mitleidenschaft gezogen worden. Nach dem Eingriff hatten die Mediziner aber eine überraschende Nachricht für Hambrock: Der Knorpel, der auf den MRT-Bildern einen arg lädierten Eindruck gemacht hatte, sah in der Realität deutlich besser aus. Eigentlich hatte Hambrock seine Handballschuhe bereits an den Nagel gehangen.