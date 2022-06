Sport in Monheim : Waldeck führt nun den Stadtsportverband

Sport in Monheim

Monheim Auf der Mitgliederversammlung des Stadtsportverbandes Monheim ist der Vorsitzende des Wassersportvereins Monheim zum Nachfolger des überraschend verstorbenen Karl-Heinz Göbel gewählt worden. Für Vereine gibt es verschiedene Förder-Möglichkeiten.

Der Stadtsportverband Monheim (SSV M) hat nach zweijähriger Corona-Zwangspause wieder eine Mitgliederversammlung in Präsenz abhalten können. Erschienen waren im Klubheim des Tennisvereins Blau-Weiß Monheim in der Marderstraße 15 der insgesamt 29 im SSV M zusammengeschlossen Vereine sowie ein Vertreter der Stadt Monheim.

Etat Schatzmeister Reinhard Brasse berichtete über Einnahmen und Ausgaben separat für die Jahre 2020 und 2021. Die Kasse befindet sich in einem soliden Zustand.

Mitgliederentwicklung Derzeit gibt es 7354 Mitglieder in den 29 Vereinen, die dem Stadtsportverband angeschlossen sind.

Geschäftsführer Götsch, der in der Übergangszeit nach Göbels Tod die Vereinsführung kommissarisch übernommen hatte, berichtete über die Arbeit des Vorstands von April 2019 bis Mai 2022. Unter den zahlreichen Themen, die sich in der Zeit angesammelt hatten, war die Förderung des Sports von verschiedener Seite zu nennen: „Moderne Sportstätten 2022“ des Landes NRW: Von den für Monheim verfügbaren 553.650 Euro Fördermitteln im „Programmaufruf I“ profitierten drei Vereine: der Segelclub Monheim, der Wassersportverein und die Sportgemeinschaft Monheim. Verschiedene Anträge mussten abgelehnt werden, weil sie der Förderrichtlinie nicht genügten. Der SSV M wandte viel Zeit und Mühe bei der Bearbeitung der Anträge auf, denn Annahme, Sichtung, Feinschliff und Einholen des Benehmens mit der Kommune ist der Genehmigung durch die Düsseldorfer Staatskanzlei vorgeschaltet.

Über den „Programmaufruf II“ können für die Stadt Monheim noch einmal rund 55.000 Euro Fördermittel in Kooperation mit dem SSV M abgerufen werden. Dies ist keine Direktförderung der Vereine, sondern die Förderung soll allen Bürgern Monheims zugutekommen. In Absprache mit der Stadt werden zwei Sportboxen an exponierten Stellen aufgestellt, aus denen Bürger Sportgeräte entnehmen können. Das hat sich andernorts im Lande bereits bewährt.