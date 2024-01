Fußball Aufgalopp zur Vorbereitung

Bezirksliga-Spitzenreiter HSV bildet da eine kleine Ausnahme, denn er hat mitten in den Testspielen eine Partie in der Liga – der Kracher der punktgleichen Top-Teams wird am 4. Februar um 15 Uhr beim Tabellenzweiten SSV Bergisch Born nachgeholt. Vorher empfangen die Langenfelder zum ersten Test des neuen Jahres den FC Remscheid am Sonntag, 14. Januar (15.30 Uhr), spielen eine Woche später beim TSV Eller (15 Uhr) und haben zur Generalprobe auf das Liga-Spitzenspiel am Sonntag, 28. Januar um 15.15 Uhr den FC Blau-Gelb Überruhr zu Gast. Zwei weitere Tests stehen noch im Kalender: Am Mittwoch, 7. Februar beim SV Schlebusch (19.30 Uhr) und am Freitag, 9. Februar beim SC West (19.30 Uhr). Dann geht die Liga am 18. Februar mit dem Heimspiel gegen den Tabellendritten 1. FC Wülfrath weiter (15.15 Uhr).