Energiekrise und Sport : Stadt Langenfeld stellt Vereinen das Warmwasser ab

Langenfeld Nachdem die Notfallstufe Gas ausgerufen wurde, will die Stadt Langenfeld nun Energie bei ihren Sportanlagen sparen und dreht deshalb das warme Wasser dort ab. Auf Gegenliebe der Vereine dürfte das nicht stoßen, die Stadt appelliert an das Gemeinschaftsgefühl.

Diese Benachrichtigung sorgte nicht gerade für Begeisterungsstürme bei den Langenfelder Vereinen: Am Mittwoch setzte die Stadt sie darüber in Kenntnis, dass ab sofort die Duschen kalt bleiben – Hintergrund ist die Energiekrise, die durch den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine ausgelöst wurde. Das Schreiben, das unserer Redaktion vorliegt, beruft sich unter der Überschrift „Gasmangellage: Warmwasser-Verzicht in Sportstätten“ auf die Alarmstufe des Notfallplans Gas, den das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie am 23. Juni ausgerufen hat.