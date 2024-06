Relegation um die Kreisliga A Polizeieinsatz nach Haans Aufstieg in Berghausen

Der Abstecher in die Fußball-Kreisliga B war nur von kurzer Dauer, die SSVg Haan hat sich in der Relegation zum Aufstieg in die Kreisliga A durchgesetzt. Andersherum verpasste der SSV Berghausen II den zweiten Aufstieg für den Klub, dessen Erste Mannschaft unlängst die Rückkehr in die Bezirksliga gefeiert hatte. Nach dem 1:3 im Hinspiel reichte der 1:0-Sieg im Rückspiel in Langenfeld nicht. Beide Mannschaften lieferten den Zuschauern harte Kost, das Spielniveau bot etliche Nickligkeiten auf beiden Seiten. Aufgrund eines kurzen Handgemenges nach Abpfiff wurde sogar die Polizei zur Deeskalation eingeschaltet.