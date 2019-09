Fußball : SSV sucht Konstanz, Baumberg II das Glück

Langenfeld/Monheim Das Derby in der Bezirksliga ist für beide Mannschaften eine wichtige Weichenstellung.

Wenn Ralf Grutza in Top-Form ist, gehört er zweifelsfrei zu den tragenden Säulen des Fußball-Bezirksligisten SSV Berghausen. Jetzt musste er allerdings beim 6:3 über den DSC 99 Düsseldorf bereits nach der ersten Halbzeit gegen Jonas Hofmeier ausgewechselt werden, weil der Oberschenkel-Muskel streikte. „Vor drei Wochen hatten wir noch so viele Urlauber und Verletzte, dass Ralf selbst mit einem dicken Oberschenkel hätte durchspielen müssen. Jetzt haben wir mit unserem zur Verfügung stehenden Kader von 17 oder 18 Spielern ganz andere Voraussetzungen“, betont SSV-Coach Patrick Michaelis.

Der SSV beendete durch den Erfolg über den DSC 99 eine schwierige Phase mit lediglich zwei Punkten aus drei Partien. Am Sonntag (15 Uhr, Sandstraße) will der mit neun Punkten ausgestattete Neunte Berghausen im Derby bei den SF Baumberg II (SFB) nachlegen. „Wir wollen uns die verlorenen Punkte unbedingt zurückholen. Meine Mannschaft hat das Potenzial, um einen der ersten fünf Plätze zu erreichen. Ein Sieg in Baumberg ist Pflicht, obwohl es keine Garantie für Erfolg gibt“, betont Michaelis.

Berghausen will Derby-Euphorie in Sieg umwandeln

In der vergangenen Saison verkauften sich die Sportfreunde sowohl beim 0:1 in Berghausen als auch beim 2:1 an der Sandstraße teuer. „Die Stimmung war nach unserer jüngsten 1:2-Pleite bei der SG Unterrath im Keller. Manchmal fehlt uns die Qualität“, gibt Steinfort zu, „trotzdem ist in dieser Liga gegen jede Mannschaft ein Sieg möglich. Hoffentlich kehrt das Glück zu uns zurück.“