Futsal-Cup des FVN SSV bleibt Ausrichter im Futsal-Cup

Trainer Murat Gücümoglu konnte mit den Leistungen der Fußball-A-Junioren des SSV Berghausen leben. Zwar schieden seine Schützlinge bereits als Dritter in der Gruppenphase der Endrunde des FVN-Futsal-Cups aus, aber sie zeigten einige vielversprechende Ansätze. „Heute haben wir sowohl gute als auch schlechtere Spiele gezeigt. Manchmal hatten wir das Glück auch nicht auf unserer Seite. Insgesamt war es toll, neben der C- und B-Jugend erstmals auch die Endrunde des Futsal-Cups in der A-Jugend ausrichten zu dürfen“, sagt der 49-jährige Berghausener.