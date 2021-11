Fußball, Kreispokal und Bezirksliga : Berghausen peilt den Niederrheinpokal an

Als Spieler war SSV-Trainer André Köhler im Pokalfinale. Foto: Matzerath, Ralph (rm-)

Langenfeld Fußball-Bezirksligist SSV Berghausen steht am Mittwoch im Viertelfinale des Kreispokals gegen einen A-Ligisten, ebenso Landesligist SC Reusrath. Die SFB-Reserve hat in der Bezirksliga am selben Abend ihr erstes Nachholspiel.