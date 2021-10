Fußball, Kreispokal Solingen : SSV und HSV gehen als Favoriten in die Pokalspiele

HSV-Spieler Dustin Beyen (r.) ist seinem Trainer Lukas Beruda zufolge ein „Musterschüler“. Foto: Matzerath, Ralph (rm-)

Langenfeld Beide Bezirksligisten treffen auf Teams aus der A-Liga und wollen ihrer Favoritenrolle gerecht werden. Berghausen spielt am Dienstagabend gegen Solingen, der HSV Langenfeld am Donnerstag in Richrath.