Fußball, Bezirksliga : Derby als Duell der neuen Trainer

Langenfeld/Monheim In der Fußball-Bezirksliga folgt Ex-Coach André Köhler sofort auf Jörn Heimann und fährt zum HSV Langenfeld, wo es ein neues Duo gibt. Die SFB-Reserve fordert Born.

So sieht es in der Fußball-Bezirksliga aus:

Sportfreunde Baumberg II – SSV Born. Die Negativserie der Reserve des Sportfreunde hält an. Aus den vergangenen sechs Partien erspielte sich die Mannschaft von Trainer Frank Stoffels keinen Punkt. Ausgerechnet jetzt ist am Sonntag (15 Uhr) der noch ungeschlagene und leicht überraschende Tabellenführer zu Gast. Um gegen Born zu bestehen, benötigt es eine besonders gute mentale Einstellung. Stoffels sieht seine Elf dafür gerüstet. Er berichtet, die Stimmung, das Training und die Bereitschaft seien gut. Nun müssen die Spieler dies nur noch auf den Platz bringen. Er betont: „Wir haben fünf bis sechs Punkte zu wenig, die wir hätten holen müssen. Jetzt müssen wir gucken, dass wir die gegen die Mannschaften bekommen, die weiter oben stehen in der Tabelle.“ Ein Sieg gegen den Spitzenreiter wäre wohl ein mentaler Brustlöser. Diesen zu erreichen, wird jedoch schwer. Born kassierte erst neun Gegentreffer. Weil die Gäste es sich aber nicht leisten können, im Rennen um den Aufstieg in Baumberg Federn zu lassen, geht Stoffels von einer offensiven Ausrichtung aus und setzt auf Konter.