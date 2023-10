Fußball, Kreisliga SSV Berghausen teilt die Punkte im ersten Spitzenspiel

Kreisliga A Solingen: 1. FC Monheim II – GSV Langenfeld 1:5 (1:3). Ein auch in der Höhe überraschender Sieg ist dem Team aus Langenfeld gelungen. Bei der Reserve des FCM boten die Gäste eine furiose Vorstelltung und feierten den ersten Saisonsieg. Nick Ebert brachte die Gravenberger in der 22. Minute in Führung, nach etwas mehr als einer halben Stunde kassierten sie durch ein Eigentor von Patrick Zaremba den Ausgleich. Er machte seinen Fehler aber wieder wett und traf in der 44. Minute zur 2:1-Gästeführung, Frederik Wulff erhöhte kurz darauf auf 3:1. Mit seinem zweiten Treffer (49.) stellte Ebert die Weichen frühzeitig auf Sieg. In der Nachspielzeit sorgte Patrick Müller für den Endstand.