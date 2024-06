Jugendfußball in Langenfeld SSV Berghausen hat zu wenig Platz

Nach einigen Jahren konnten die Berghausener in der vergangenen Saison wieder eine A-Jugend stellen, die sich in der Bergischen Leistungsklasse mit 35 Punkten einen starken sechsten Tabellenplatz sichern konnte. „Wir werden unseren erfolgreichen Weg weitergehen“, betont der erfahrene Jugendleiter. „Unseren Verein hat schon immer ausgezeichnet, dass er gute Talente ausgebildet hat, die später in unserem Seniorenbereich untergekommen sind. Wir können es uns ja nicht erlauben, teure Spieler zu kaufen. Zum Glück respektiert Ralf Dietrich als Trainer unserer ersten Mannschaft diesen Weg, der die Spieler bewusst integrieren will. Unsere A-Junioren sehen also Licht am Ende des Tunnels.“