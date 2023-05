Fußball, Bezirksliga SSV Berghausen unter Zugzwang

HSV Langenfeld – BV Burscheid. Im Duell mit dem Tabellenschlusslicht an diesem Freitag (19.45 Uhr) sind der HSV und Trainer Marc Adomako freilich der deutliche Favorit – ein Umstand, den Adomako nur ungern zulässt. „Man muss immer mit Respekt vor dem Gegner ins Spiel gehen, die Karten werden vor jeder Partie neu gemischt. Ich in ein Mensch, der auf dem Boden geblieben ist, ich sehe mich nicht in der Favoritenrolle“, betont er. Bestreiten lassen sich die Zahlen aber nicht: Burscheid hält mit nur sieben Zählern die „Rote Laterne“ und hat mit 167 die mit Abstand meisten Gegentore hinnehmen müssen. Schon das Hinspiel gewannen die Langenfelder 12:0. „In einem solchen Spiel ist Überheblichkeit eine Gefahr“, warnte Adomako, „aber das machen unsere Jungs nicht.“ Es ist ihm anzumerken, dass es ihm Freude bereitet, die Mannschaft weiterzuentwickeln. „Es macht mir Spaß, wenn die Jungs lernen wollen – und sie wollen lernen, und setzen es dann um.“