Fußball, Bezirksliga Serie des HSV reißt gegen Solingen

Bayer Wuppertal – SSV Berghausen 1:4 (0:2). Der SSV und Trainer André Köhler feierten den zweiten Sieg in Folge und den ersten Auswärtserfolg der Saison. Im Kellerduell gewannen die Berghausener verdient und setzen die Teams über dem Strich weiter unter Druck. Im Spiel benötigten die Gäste ein wenig Anlaufzeit, kamen dann aber durch Robin Bastian zur Führung (19.). Kurz vor der Pause erhöhte der Torschütze vom Punkt auf 2:0 (44.) – zuvor hatte Dennis Herhalt im Pressing den gegnerischen Torhüter so sehr gestört, dass der Schlussmann sich nur mit einem Foul zu helfen wusste. Im zweiten Spielabschnitt verfiel Berghausen erneut in altbekannte Muster, wurde passiv und erhielt prompt den Anschlusstreffer (64.). In dieser Phase zeigte sich die von Köhler zuvor angesprochene, verbesserte mentale Stärke seines Teams, die es ihm erlaubte, sich durch den Gegentreffer nicht beirren zu lassen. „Es gab keinen Verfall wie es noch in der Hinrunde war“, betonte der Trainer. So antwortete seine Elf neun Minuten später durch Herhalt mit dem 3:1 nach einem Konter (73.). Nach demselben Muster setzte Timo Kruse den Schlusspunkt (86.). Köhler, der am Sonntag Abstiegskonkurrent Baumberg II beobachtete, versicherte trotz seiner dortigen Anwesenheit: „Wir gucken auf uns. Wenn wir die Punkte holen, und ich bin überzeugt, das tun wir, dann werden wir die Klasse halten.“