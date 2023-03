Fußball, Bezirksliga HSV Langenfeld will sich auf eigene Stärken konzentrieren

SF Baumberg II – 1. Spvg. Solingen-Wald 03. Für Andreas Franke ist jedes Spiel eine Wundertüte. Schließlich weiß der Trainer der Sportfreunde II meist erst am Spieltag selbst, welche Spieler ihm zur Verfügung stehen. Der Kader der Zweitvertretung ist zu klein, Hilfe aus der Oberliga dringend nötig. So jonglierte er auch am Freitag beim Aufeinandertreffen mit Aufstiegsaspirant Solingen-Wald wieder die Aufstellung hin und her, musste Spieler auf fremden Positionen einsetzen. Der Anpfiff des Spiels erfolgte nach Redaktionsschluss. „Wir sind die Außenseiter“, bekannte Franke jedoch noch vor dem Duell, „das sagt die Tabelle, das sagt die Situation. Das ist eine Mannschaft, die um den Aufstieg spielt, wir spielen um den Anschluss.“ Den konnten die Baumberger durch den 6:2-Erfolg in Burscheid immerhin wiederherstellen. Ein Punkt trennte die SFB vor dem Spiel am Freitag vom ersten Platz, der zum Ligaverbleib berechtigt. „Es wäre außergewöhnlich, wenn wir die Liga halten“, betonte Franke.