Fußball, Bezirksliga : HSV Langenfeld überrollt Gräfrath

Der Ex-Monheimer Philipp Hombach traf doppelt beim 7:0-Kantersieg des HSV Langenfeld in Gräfrath. Foto: Matzerath, Ralph (rm)/Matzerath, Ralph (rm-)

Langenfeld/Monheim In der Fußball Bezirksliga feiert der HSV Langenfeld einen 7:0-Kantersieg bei Aufsteiger Gräfrath, die Reserve der Sportfreunde Baumberg stürmt die Spitze. Der SSV Berghausen bleibt sieglos.

So lief der vierte Spieltag der Bezirksliga.

BV Burscheid – SSV Berghausen 3:2 (1:1). Der SSV bleibt unter Trainer Jörn Heinmann auch nach vier Spieltagen weiter sieglos. Dabei hatten die Berghausener in ihrem Spiel beim Aufsteiger salopp gesprochen Chancen für mindestens zwei Duelle. Doch derzeit scheint der Ball ein Eigenleben zu besitzen, sobald er den Fuß eines SSV-Spielers berührt. „Wir nehmen heute zur Kenntnis, dass wir gut nach vorne gespielt haben“, sagte Heinmann, „dann muss man das Glück auch irgendwann erzwingen. Wir hatten 15 hundertprozentige Torchancen. Dann weißt du irgendwann auch, dass es heute nicht sein soll.“ Dazu verletzte sich Ersatz-Ersatz-Torhüter Björn Hill und musste nach 25 Minuten durch den dritten Keeper der Reserve, Leon Kazma, ersetzt werden. Immerhin zwei schöne Treffer erzielte der SSV dann doch: Dennis Herhalt glich kurz vor der Halbzeit mit einem wuchtigen Kopfball zum 1:1 aus (45.+3), und Nils Dames veredelte eine Vorlage von Robin Bastian zum zwischenzeitlichen 2:2 (53.). Dass die Gäste in der Nachspielzeit einen Konter zum Endstand zuließen, ist jedoch nicht mehr unter unglücklich zu verbuchen. Am Mittwoch (19.15 Uhr) tritt der SSV im Kreispokal beim SV Solingen an.

SSV: Hill (26. Kazma) – Freer (78. Abidar), Grünewald, Paulmann, Vettraino-Galina, Bastian, Brusberg, Dames, Evangelista (60. Kruse), Scholer, Herhalt (87. Zilles).

BV Gräfrath – HSV Langenfeld 0:7 (0:3). Der HSV überrollte in seinem- Gastspiel den bis dato mit zwei Siegen aus drei Spielen in die Liga gestarteten Aufsteiger. Bereits in der siebten Minute brachte Luca Attardi die Gäste in Führung. Philipp Hombach (32.) und Leon Wallraf (38.) sorgten noch vor der Pause für klare Verhältnisse. Nach dem Seitenwechsel drehte die Auswahl von Trainer Salvatore Grillo jedoch erst richtig auf. Zunächst erhöhte erneut Attardi (58.), dann trugen sich Severin Krayer (61.), Ayoub El Morabiti (80.) und erneut Hombach (90.) in die Torschützenliste ein. Die Gastgeber haben damit zwölf Gegentreffer in den vergangenen zwei Ligaspielen hinnehmen müssen. Der HSV gastiert am Donnerstag (20 Uhr) im Kreispokal beim GSV Langenfeld.

HSV: Cyrys – Benecke, Dietz, Ngoma Ndey, Attardi (Ah. El Morabiti), Cartus, Hombach, Ruß (82. Celebi), Ugljani (62. Ay. El Morabiti), Wallraf (76. Herriger), Beyen (56. Krayer).

Solingen-Wald 03 – SF Baumberg II 2:3 (1:2). Die starke Form der Reserve der Sportfreunde hält an. Das bekam nun einer der Aufstiegsfavoriten zu spüren. Die Gäste um Übungsleiter Frank Stoffels sind nun mit vier Siegen aus vier Spielen Tabellenführer. „Wir sind selbst überrascht“, gab Stoffels zu, „das ist eine schöne Momentaufnahme, aber das war ein glücklicher Sieg.“ Seine Elf ging durch David Kamau per Kopf nach einer Ecke von Tim Scharpel in Führung (15.) – doch bereits zwei Minuten später glichen die Hausherren aus. Kurz vor der Pause konnte Baumberg erneut in Front gehen, als Mario Stoffels eine Hereingabe von Cengiz Özyürt verwertete (41.). Dem Treffer ging eine Balleroberung in der gegnerischen Hälfte voraus. Mit Beginn der zweiten Hälfte erhöhte Solingen den Druck merklich, SFB-Keeper Normen Litschko war allerdings zur Stelle. So gelang dessen Team gar das 3:1 durch Amin Kumukov (77.). In einer hektischen Schlussphase erzielten die Gastgebern zwar noch den Anschluss, Litschko verhinderte in der Nachspielzeit jedoch den Ausgleich. Ein glücklicher Frank Stoffels erkannte an: „Ein Unentschieden hätte dem Spielverlauf mehr entsprochen.“ Bitter aus seiner Sicht: Maurice Nawrath brach sich wohl eine Rippe.