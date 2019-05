Fußball : Berghausen spielt überlegen und verliert unglücklich

LANGENFELD Obwohl der Fußball-Bezirksligist SSV Berghausen beim Spitzenreiter SV 09/35 Wermelskirchen eine herausragende Vorstellung zeigte, musste er sich durch ein ganz spätes Gegentor am Ende noch mit 1:2 (0:0) geschlagen geben.

Die Gäste versanken keinesfalls in Hochachtung vor dem souveränen Tabellenführer aus Wermelskirchen, sondern waren spielerisch überlegen. Nachdem der Berghausener Schlussmann Oliver Wazakowski zwei Möglichkeiten der Gastgeber gut entschärfen konnte (8./13.), wurde der SSV in der Offensive gefährlicher. Dietmar Baumgarten scheiterte, nach der Vorarbeit von Malik Demba am hervorragend parierenden SV-Keeper (22.). Anschließend vergab Demba einen Foul-Elfmeter (29.).