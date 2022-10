Fußball, Bezirksliga : Köhler stärkt den SSV vor dem Duell mit Spitzenreiter Born

Reaktiviert für den SSV Berghausen: Verteidiger Jens Weidenmüller (rechts) ist wieder auf dem Fußballplatz. Foto: Matzerath, Ralph (rm-)

Langenfeld/Monheim Der Berghausener Trainerrückkehrer André Köhler hat drei Spieler für die Bezirksliga reaktiviert. Die Sportfreunde Baumberg II reisen nach Mettmann, der HSV Langenfeld empfängt Dabringhausen.

So sieht es am Wochenende in der Fußball-Bezirksliga aus.

ASV Mettmann – SF Baumberg II. Nach dem 2:2 gegen Spitzenreiter Born schöpft die Reserve des Sportfreunde um Trainer Frank Stoffels wieder Mut im Kampf um den Klassenerhalt. Die Talfahrt, verursacht durch sechs Niederlagen am Stück, ist nun erst einmal gestoppt. Am Sonntag (15 Uhr) soll es beim ASV Mettmann weiter bergauf gehen. Stoffels, der sich das vergangene Spiel noch einmal auf Video angesehen hat, fand viele Gründe für Optimismus. Dazu zählt ein insgesamt guter Auftritt seiner Elf, die defensiv und offensiv ansehnlich agierte. Stoffels findet: „Wir haben uns viele Tormöglichkeiten gegen einen defensiv starken Gegner herausgespielt.“ Seit Wochen gehe sein Blick in der Tabelle nach unten. Er rechnet mit Überraschungen, und sagt: „Die Liga ist unberechenbar. Es werden Mannschaften in den Abstiegskampf rutschen, die noch nicht damit rechnen.“ Mettmann wird aber wohl nicht dazugehören. In der Bezirksliga zwar wechselhaft, schlugen die Gastgeber im Niederrheinpokal mit Hilden, Homberg und zuletzt der SSVg Velbert drei Oberligisten. Stoffels ist gewarnt. Yannick Krohn (Rücken) könnte sein Comeback feiern.

SSV Born – SSV Berghausen. Im zweiten Spiel unter Trainerrückkehrer André Köhler ist Berghausen am Sonntag (15.15 Uhr) gleich beim noch ungeschlagenen Tabellenführer gefordert. Dabei bauen die Gäste auf drei weitere Rückkehrer: Köhler aktivierte die aus dem Fußball bereits ausgestiegenen Verteidiger Jens Weidenmüller und Martin Czogalla sowie Mittelfeldakteur Florian Franke. „Wir sind alles Berghausener“, erzählt Köhler, „in der Not hilft man sich.“ Seine Auswahl will den Hausherren ein unbequemer, weil aktiver Gast sein. Köhler sieht einen neuen Schwung in der Mannschaft, die sich „ein Stück weiter als Team gefunden“ habe. Druck herrsche vor dem Spiel beim Spitzenreiter nicht: „Bei uns herrscht Aufbruchsstimmung.“ Die wird wohl allerdings durch den Ausfall von mindestens neun Spielern getrübt.