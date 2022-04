Fußball, Bezirksliga : Berghausen will Revanche für das Aus im Kreispokal

Der FCM II steht hinter Everard Mensah (rechts). Foto: Matzerath, Ralph (rm-)

Langenfeld/Monheim Fußball-Bezirksligist SSV Berghausen empfängt den TSV Aufderhöhe, die SFB-Reserve Dabringhausen. Der HSV Langenfeld fährt zu Schlusslicht Britannia, der FC Monheim II zu DV Solingen.

Am 19. Spieltag der Fußball-Bezirksliga steht der HSV Langenfeld am Sonntag (15 Uhr) vor der vermeintlich leichtesten Aufgabe in der Liga. Mit Britannia Solingen treten die Spieler von Trainer Daniel Gerhardt beim abgeschlagenen Tabellenschlusslicht an, das bisher nur ein Spiel gewinnen konnte. Gerhardt mahnt jedoch zur Konzentration: „Ich bin immer vorsichtig. Jedes Spiel muss erst einmal gespielt werden.“ Zwar hätte er für diese Aussage wohl einige Euro ins Phrasenschwein werfen müssen, unterschätzen sollte der HSV die Gastgeber aber in der Tat nicht. Schließlich stammt das eine Erfolgserlebnis Britannias aus dem Aufeinandertreffen mit dem Ligazweiten Eller. Das spricht auch Gerhardt an, und er betont: „Wenn wir nicht voll da sind, wird es schwierig.“ Ihrer Favoritenrolle sind sich die Langenfelder gleichwohl bewusst. Gerhardt: „Im Normalfall müssen wir da drei Punkte holen.“ Wichtig sei es, die eigenen Chancen konsequenter zu nutzen. Das sei zuletzt ein Manko gewesen, bemängelt der Trainer: „Ich will einfach diese drei Punkte.“

Zeitgleich sind die Sportfreunde Baumberg II in ihrem Heimspiel gegen den Dabringhausener TV gefordert. Mit einem Sieg könnten sich die SFB ins etwas gesichertere Mittelfeld absetzen. „Wir würden uns da wohlfühlen“, sagt Spielertrainer Sven Steinfort lachend, ehe er ernst bekennt: „Das ist wieder so ein Spiel, das wir unbedingt gewinnen wollen – eigentlich sogar müssen.“

Spektakel scheint dabei garantiert. Im Schnitt fielen in den vergangenen drei Partien mit Baumberger Beteiligung acht Tore. Und wie der Zufall es will, ergänzt sich das muntere Zahlenspiel um den Fakt, dass die Gäste zuletzt acht Gegentore im Spiel gegen DV Solingen (0:8) hinnehmen mussten. Steinfort schaut jedoch auf sein Team und moniert: „Wir müssen die Gegentore abstellen. Klar schießen wir auch selbst Tore, aber es wäre auch mal wieder schön, ein Spiel zu null zu spielen.“ Torhüter Normen Litschko fehlt.

In seinem Heimspiel erwarten der SSV Berghausen und Übungsleiter André Köhler ein körperlich hartes Aufeinandertreffen. Zu Gast ist am Sonntag (15.15 Uhr) der TSV Solingen-Aufderhöhe. Köhler bezeichnet die Solinger als „Dreckstruppe“, will den Begriff aber in diesem Fall ausdrücklich positiv besetzt wissen. Nach nunmehr dreiwöchiger Spielpause kehrt ein Langzeitverletzter in den Kader zurück: Mittelfeldspieler Nils Dames. Der 28-Jährige, der vier Tore in acht Spielen schoss, hatte sich einen Muskelfaserriss zugezogen. Zusammen mit Kapitän Ralf Grutza kommt laut Köhler Körperlichkeit in seine Auswahl. „Und die werden wir auch dingend brauchen“, prognostiziert er. Durch das Fehlen von Emilio Evangelista (Knöchel) und Yannick Freer fallen beide Linksverteidiger aus.

Die bisherigen Duelle mit Aufderhöhe hat das Team noch im Hinterkopf. Der Gegner war es, der den SSV im Halbfinale des Solinger Kreispokals eliminierte und so den Traum von höheren Aufgaben beendete. Jetzt geht es für die Berghausener vor allem darum, den vierten Rang zu verteidigen, den sie trotz zweier Spiele weniger noch immer innehaben.

Die Ereignisse vom vergangenen Spieltag stecken den Akteuren des 1. FC Monheim II weiter in den Knochen. So soll es am Rande des Duells mit Spitzenreiter Solingen 03 zu einer rassistischen Beleidigung durch einen Gästefan gegen FCM-Spieler Everard Mensah gekommen sein. Das Spiel wurde wie berichtet abgebrochen. Nun steht dem Team von Coach Michael Will am Sonntag (15.30 Uhr) das nächste schwere Spiel bei DV Solingen bevor. Die Hausherren schätzt Will gar stärker ein als den Tabellenführer. „Für mich sind sie weiter Topfavorit“, betont der Trainer, „von daher wird es sehr schwer.“ Insbesondere Tarkan Türkmen, Ismail Cakici, Bünyamin Dogan und Mertcan Das bildeten ein Viereck, das in der Liga seinesgleichen suche.